رئيس الكاف: ” مصر قدمت تعهدات حكومية عكس جنوب إفريقيا”

أكد رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أن التعهد الحكومي هو الذي رشح ملف مصر على جنوب إفريقيا وقال: “البلدان متكافئان في الهياكل القاعدية والتقنية، لكن ما يهمنا في الكاف هو الدعم والمساندة الحكومية للملف، وهو ما وفرته مصر من خلال تعهد وزير الشباب والرياضة والوزير الأول بتخصيص غلاف مالي خاص للبطولة وهو ما لم تفعله جنوب إفريقيا التي لم تساند ملفها ورئيس اتحاديتها داني جوردان”.

“الجانب الأمني لا يطرح وفرنسا ستنظم مونديال النساء رغم التهديدات”

بعدها وفي رده على سؤال تمحور حول الجانب الأمني في مصر وعدم الاستقرار الذي تعرفه البلاد، راوغ الملغاشي محاوره وسارع إلى ضرب مثال بفرنسا، التي ستنظم كأس العالم للنساء رغم التهديدات الإرهابية التي تعرفها البلاد والحركات الاحتجاجية في أكبر مدنها.

ب-بكوش

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