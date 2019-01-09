زوجة إيكاردي تصدم إنتر ميلان :

أكدت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، عدم رغبة اللاعب في البقاء طويلًا مع النيراتزوري، وفقًا لتقرير صحفي أرجنتيني.

فقد ذكرت شبكة “tyc sports”، اليوم الأربعاء، أن واندا اجتمعت بإدارة إنتر ميلان مؤخرًا، وأخبرتهم بعدم رغبة زوجها في تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

وأضافت الشبكة الأرجنتينية، أن مهاجم التانغو (25 عامًا)، سيواصل مسيرته الاحترافية في صفوف تشيلسي، أو ريال مدريد، أو جوفنتوس بدرجة أقل.

وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى اهتمام قوي بإيكاردي، من جانب ريال مدريد وتشيلسي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.