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قرعة الدور الثمن والربع النهائي لكأس الجزائر يوم الأحد :

9 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الكرة الوطنية, كأس الجزائر 47 زيارة

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الجزائر عن موعد إجراء عملية القرعة الخاصة بالدورين الثمن النهائي والربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، ومن المنتظر أن تقام القرعة يوم الأحد المقبل الموافق 13 من شهر جانفي الجاري، حسب البيان الرسمي الذي نشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما حدد البيان أن عملية القرعة ستجرى بمدرسة الفندقة المتواجدة بعين البنيان بدءًا من الساعة السادسة.
ب-ب

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