كوفاتش وحميديتش يوضحان مميزات بافارد :

عدد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، مميزات الدولي الفرنسي، بنيامين بافارد، ظهير شتوتغارت، الذي سينضم إلى صفوف الفريق البافاري، عقب نهاية الموسم الحالي، لمدة 5 سنوات.

وقال كوفاتش، في مقابلة مع قناة ناديه: “إنه (بافارد) لاعب صغير في السن، لكنه أثبت كفاءته في البوندسليغا، لما لديه من إمكانيات رائعة”.

وأبرز المدرب الكرواتي تميز الفرنسي، في أكثر من مركز، سواء كظهير أو في قلب الدفاع، فضلًا عن مشاركته مع شتوتغارت في وسط الملعب أيضًا، وهو ما يجعله لاعبًا مختلفًا، على حد وصف كوفاتش.

وعبر كوفاتش عن سعادته بالصفقة، مشيدًا بطموح اللاعب، ورغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته الكروية.

ومن جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات أبرزها حساب النادي على “تويتر”: “نحن سعداء وفخورون بتعاقدنا مع بافارد”.

وتابع: “إنه لاعب رائع، يمكنه اللعب في أكثر من مركز، كما أنه بطل العالم (مع فرنسا)، ونحن سعداء جدًا بضمه”.