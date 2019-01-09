نجم توتنهام يرد على اهتمام ريال مدريد :

أكد الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، أنه لا يفكر في مستقبله بالوقت الحالي، في ظل الشائعات التي تربطه بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية، أن توتنهام يحاول تمديد عقد اللاعب الدنماركي بأجر أسبوعي يتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

وعن مستقبله، قال إريكسن في تصريحات أبرزتها صحيفة “مترو” البريطانية: “إنه أمر لا أفكر فيه، أركز على لعب كرة القدم وهناك العديد من المعارك التي يجب أن نفوز بها”.

وأضاف: “ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها شائعات مثل هذه. إذا لم يكن هناك شيء ملموس فأنا لن أعلق على الشائعات التي تكتبها الصحف”.

واختتم: “أعتقد أن النادي يعرف ما أريد، وأنا أعرف ما يريده توتنهام. هناك حوار لطيف بيننا، لذا لا يوجد أي شيء في الوقت الراهن”.

يذكر أن تقارير إسبانية أكدت أن دانييل ليفي، رئيس النادي الإنجليزي، يريد الحصول على 225 مليون إسترليني من أجل التخلي عن إريكسن.