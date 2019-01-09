نجم توتنهام يعبر عن مشاعره بعد التجديد :

قال مدافع توتنهام، البلجيكي توبي ألديرفيريلد، اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالبقاء لعام آخر مع ناديه، مؤكدًا أنه فخور بثقة الإدارة.

وكان توتنهام قد جدد عقد اللاعب، حتى صيف عام 2020، مع وجود بند يسمح برحيله الصيف المقبل، مقابل 25 مليون إسترليني.

وعن ذلك، قال ألديرفيريلد، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “أنا سعيد بالبقاء لعام آخر.. أركز على الملعب فقط”.

وتابع: “يمكن للجميع أن يرى أنني أقدم 100%، في كل مرة ألعب فيها لهذا النادي.. هذا هو الموسم الرابع وأنا سعيد للغاية، سأفعل كل شيء لمساعدة توتنهام”.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد، حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا، الذي ما زال مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف السبيرز، الصيف المقبل.