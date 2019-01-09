هل يطلق ماوريتسيو أريفابيني مسيرته مع فريق يوفنتوس لكرة القدم؟

قبل يومين قرر المسؤولون في “فيراري” الإستغناء عن خدمات ماوريتسيو أريفابيني، مدير الحظيرة الإيطالية الذي دفع غالياً ثمن الأخطاء التي ارتكبها الفريق الأحمر والسائق الألماني سيباستيان فيتيل في سباق الفوز بلقب السائقين والمصنعين لصالح مرسيدس ونجمها البريطاني لويس هاميلتون، الذي توج بلقبه العالمي الخامس ليتساوى مع الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو.

وتم إستبدال أريفابيني بمواطنه ماتيا بينوتو المدير التقني بمفعول فوري، وقد طُلب من المدير السابق مغادرة مقر مارانيللو بأسرع وقت ممكن.

ونشرت صحيفة “كورييري ديللي سبورت” اليوم أن أريفابيني لن يبقى لفترة طويلة بدون عمل. ففي سن الـ 61 عاماً ، مدير التسويق السابق في شركة التبغ العملاقة فيليب موريس، سيجلس مع أندريا أنييلي رئيس نادي جوفنتوس لكرة القدم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي من أجل التباحث بـ “فرصة عمل” داخل أروقة الفريق الإيطالي الشهير الملقب بـ “السيدة العجوز”.

وكان البعض تداول إسم أريفابيني، أحد أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس، في أكتوبر الماضي كي يشغل منصب المدير العام النادي بدلاً من جيوسيبي ماروتا.