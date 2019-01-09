هني: ” لا أملك مكانة بعض لاعبي المنتخب ولا أريد كشف السبب”

أدلى اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي سبارتاك موسكو سفيان هني بتصريحات قوية جدا للبرنامج الرياضي “أنتم المختصين” تحدث فيها بالخصوص عن المنتخب الوطني الجزائري ومكانته التي فقدها بتولي الناخب الوطني جمال بلماضي العارضة الفنية للخضر، كاشفا جزءا من السبب الذي جعله لا يستدعى بشكل منتظم دون إعطاء تفاصيل كثيرة ربما لا تخدمه، وقد تبعده مستقبلا عن المنتخب وقال هني أيضا: ” في الحقيقة أنا لا أملك مكانة في المنتخب بنفس مكانة بعض اللاعبين وذلك من عدة نواحي، لكن هذا ليس ما أبحث عنه في الوقت الحالي، ما يهمني هو العودة فقط للمنتخب واللعب لتقديم كل ما بوسعي لمساعدة بلدي، صحيح أن المكانة لها أهمية داخل المجموعة، لكن بالنسبة لي الأهم هو المشاركة وتقديم أفضل ما عندي”.

” إخراجي بعد نصف ساعة أمام إيران صدمني”

عاد لاعب أندرلخت السابق والذي لم يشارك في أي تربص مع الناخب الوطني جمال بلماضي، إلى الحديث عن اللقاء الودي الذي جمع الخضر بالمنتخب الإيراني في النمسا في عهد المدرب السابق رابح ماجر والذي انتهى بتفوق الإيرانيين، هني لم ينس إخراجه بعد نصف ساعة لعب فقط وقال عن تلك القضية: “اللعب مع المنتخب يبقى مهما بالنسبة لي وشرف كبير دائما، فآخر لقاء لي مع المنتخب كان في لقاء ودي أمام إيران لما كان ماجر مدربا والذي أخرجني بعد نصف ساعة لعب فقط وهو القرار الذي أحبطني كثيرا، لقد كنت مستاء حقا لأني لاعب محترف، صحيح في ذلك اللقاء لم أكن في يومي، لكن الآن الحادثة أصبحت من الماضي”.

” بدايتي كانت صعبة جدا في سبارتاك بسبب المدرب”

تطرق هني إلى وضعيته الحالية مع ناديه سبارتاك موسكو والبداية الصعبة جدا بسبب عدم الاعتماد عليه من قبل المدرب السابق للفريق، والتي قال أنه لم يسبق له أن عاشها خلال مشواره الكروي، قبل أن يستعيد عافيته من جديد ويصبح لاعبا أساسيا دون منازع مع المدرب الجديد للفريق وأوضح لاعب الخضر قائلا: ” في بداية مسيرتي مع سبارتاك موسكو واجهت العديد من الصعوبات فيما يخص المشاركة ودقائق المنافسة، لأن السبب في اعتقادي هو سوء التفاهم مع المدرب السابق حول المنصب الذي العب فيه، لا أخفي أنها المرة الأولى التي التحق بفريق جديد ولا أجد وقتا للعب مثلما حدث لي في سبارتاك، ولهذا أعتبرها بالفعل تجربة معقدة وغريبة بالنسبة لي”.

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