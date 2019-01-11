الاتحاد الأوروبي يعاقب باريس سان جيرمان:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تغريم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق الباريسي أمام ريد ستار الصربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن “اليويفا” تغريم سان جيرمان، 35 ألف يورو، اليوم الجمعة، بقرار من لجنة الانضباط، بسبب ما صاحب فوزه على ريد ستار بنتيجة 6-1.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بسبب سوء سلوك جماهير الفريق الباريسي ومسؤوليه، فضلًا عن تأخر انطلاق المباراة.

ولم يسلم ريد ستار، من عقوبات “اليويفا”، الذي قرر تغريمه أيضًا 25 ألف يورو، بسبب هتافات جماهيره المسيئة.