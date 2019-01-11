السوبر الإيطالي يشغل فكر بينتانكور :

أكد رودريغو بينتانكور، لاعب نادي جوفنتوس، أن فريقه يركز على مواجهة بولونيا، غدًا السبت، في إطار ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وقال بينتانكور، في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب “العطلات مهمة من أجل الحصول على الراحة والبقاء مع العائلة، لكن يجب علينا الآن أن نركز على الفوز في التحديات المقبلة”.

وأضاف “أنا سعيد بالهدفين اللذين أحرزتهما هذا الموسم مع جوفنتوس، أتمنى أن أهز الشباك أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة”.

وتابع “لا زال أمامي فرصة للتحسن والتطور، كما أن المدرب ماسيميليانو أليغري يذكرني دائمًا بضرورة المساعدة في الخط الخلفي”.

وختم بينتانكور حديثه بقوله “يجب علينا أن نركز على مباراة بولونيا، لكننا سنفكر في الفوز بالتحدي أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي، وهو هدفنا الأول هذا الموسم”.