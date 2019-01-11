بايرن ميونخ يرفض الاستسلام أمام إيقاف مولر :

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بإيقاف مهاجمه توماس مولر لمدة مباراتين.

وأعلن “يويفا”، اليوم الجمعة، إيقاف الدولي الألماني بسبب طرده المباشر أمام أجاكس أمستردام الهولندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي البافاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن عزمه التقدم باستئناف ضد إيقاف اللاعب، الذي تقرر غيابه عن مواجهتي ليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأوضح البايرن أنه لا يزال هناك احتمالية لمشاركة لاعبه، البالغ 29 عامًا، في مباراة الإياب، بعد الاستئناف ضد القرار.

وكان مولر قد تعرض للطرد خلال تعادل فريقه مع أجاكس (3-3)، بعد تدخل عنيف ضد نيكولاس تاغليافيكو.