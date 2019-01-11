تشيلسي يحضر عرضا مزدوجا لضم غلام وهيساي :

أعد راديو مارتي الإيطالي تقريرا عن ميركاتو نابولي سواء المشتريات أو المبيعات، التقرير الذي أعده الراديو المقرب من نابولي فاجأ الجميع حين كشف أن نابولي قد يبقى من دون ظهيرين في الفترة المقبلة، حيث يحضر نادي تشيلسي ومدربه ساري لعرض مزدوج من أجل ضم الثنائي غلام وهيساي، حيث درب ساري هذا الثنائي ويرغب في التعاقد معه بدلا من زاباكوستا وإيمرسون اللذين سيغادران النادي قريبا، ويعتبر ربط غلام بالرحيل أمرا صار عاديا في الفترة الأخيرة، حيث كانت تقارير قد كشفت قبل يومين أن البي أس جي أيضا يريده.

نابولي لن يعارض في حال وصل عرض كبير

وكما كان عليه الحال في التقارير التي ربطت غلام بباريس سان جرمان، قال راديو مارتي يوم أمس أن نابولي لن يعارض بيع الثنائي، حيث يعتبر هيساي لاعب بديل، حتى أن وكيل أعماله هاجم أنشيلوتي قبل أيام وطالبه إما بإشراك هيساي أو تركه يرحل، أما عن غلام فقد قال أن النادي مازال مرتبطا بظهير بنفيكا أليخاندرو غريمالدو الذي يعتبر الهدف الأساسي للفريق في آخر موسمين وقد يكون جانفي الحالي أو الصيف المقبل موعدا لضمه، ويبدو أن أنشيلوتي يفضل التعاقد مع ظهير أيسر آخر، لذلك فإن رؤية غلام في ناد آخر مهما كان اسمه أمر غير مستبعدة .

بورقعة-ع

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