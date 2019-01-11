تشيلسي يرفض عرض برشلونة :

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، العرض المقدم من نظيره برشلونة الإسباني، من أجل ضم البرازيلي ويليان.

وأشارت صحيفة “الديلي ميل”، إلى وصول عرض رسمي من برشلونة إلى إدارة تشيلسي، من أجل ضم ويليان، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى اللاعب مالكوم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة تشيلسي رفضت العرض المقدم من الفريق الكتالوني، وأكدت رغبتها في الحصول على الأموال فقط من صفقة ويليان، خاصة أن اللاعب نفسه مهتم بارتداء قميص برشلونة.

وكان برشلونة قد حصل على خدمات مالكوم من بوردو الفرنسي في الصيف الماضي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب البرازيلي فشل في التأقلم مع برشلونة.

وكان برشلونة قد قدم 3 عروض لتشيلسي للتعاقد مع ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان آخرها بقيمة 65 مليون إسترليني، وبعد فشل محاولاته اتجه للتعاقد مع مالكوم.