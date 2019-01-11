روما يؤكد التعاقد مع بن ناصر في الصيف :

ازدادت أحداث صفقة انتقال الدولي الجزائري ولاعب إيمبولي إسماعيل بن ناصر صوب روما سخونة، حيث أكد وللمرة الأولى المدير الرياضي لنادي روما مونشي وجود اهتمام فعلي وهو أمر لا يخرج للعلن عادة، إلا في حال وجود عرض رسمي، مونشي أشاد أيضا ببن ناصر حين قال: “نحن معجبون جدا ببن ناصر، لكن أعتقد أن حسم الأمور معه سيكون في جوان المقبل”، لينضاف ذلك لإشادة المدرب دي فرانشيسكو، ما جعل الكل في إيطاليا يؤكد أن صفقة بن ناصر صوب روما باتت مسألة وقت.

رئيس إيمبولي ينصح بن ناصر بعدم الانتقال لروما

وبعد تصريحاته يوم أول أمس، عاد رئيس إيمبولي فابرزيو كورسي بتصريحات جديدة تكلم فيها عن بن ناصر، كورسي كان قد نفى وجود أي عرض من روما بخصوص بن ناصر، لكنه عاد ليعترف ضمنيا بالأمر في تصريحه يوم أمس، كورسي لم ينف وجود عرض، بل قام أيضا بتقديم نصيحة لبن ناصر، وقال أن الانتقال لن يكون في صالحه، حيث تكلم وكأنه لا يملك من أمر انتقاله شيئا، رغم أنه الرئيس ورغم أنه المالك الوحيد لعقده وهو أمر غريب .

كورسي: “بن ناصر فتى ذكي وأعتقد أنه سيختار البقاء معنا”

رئيس نادي إيمبولي، قال أن بن ناصر سيندم في حال قرر الرحيل لنادي روما في الوقت الحالي، حيث قال أنه سيكون بديلا على الدوام، على عكس ما سيكون عليه الحال، في حال قرر البقاء، وفي هذا الشأن قال: ” بن ناصر فتى ذكي أعتقد أنه لن يقوم بتغيير الأجواء في جانفي الحالي، هو يعلم جيدا أن انتقاله لروما لن يكون في صالحه، معنا سيلعب 15 لقاء كلها كأساسي، أما في روما فسيكون بديلا على الدوام”، ويظهر جليا أن رئيس إيمبولي يحاول ثني بن ناصر عن قرار اتخذه في انتظار ما إذا كان هذا القرار هو الرحيل.

روما حاول جلبه عن طريق الإعارة لكن العرض رفض

في سياق الحديث عن مستقبل بن ناصر دائما، قال موقع كالتشيو ميركاتو أمس أن مبعوثين من نادي روما التقوا بمقربين من بن ناصر وحاولوا إقناعهم بضرورة ضمه لنادي العاصمة، الموقع السابق قال أن العرض المقدم كان عبارة عن إعارة مع وضع بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم وهو العرض الذي رفض من الطرفين، سواء وكلاء ومقربي اللاعب وحتى إدارة إيمبولي، هذا ولم يكشف الموقع ذاته عن موعد هذا اللقاء، وهل كان قبل تصريحات الرئيس والمدير الرياضي لروما أم بعدها ؟.

بورقعة-ع

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