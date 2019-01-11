سولسكاير: مانشستر يونايتد يضم اثنين مثل هاري كين

أوضح النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن اهتمام الشياطين الحمر بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، يعود إلى العمل الجيد الذي يقدمه مع السبيرز.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام، الأحد المقبل، في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “هو يقوم بعمل جيد جدا مع توتنهام، ولهذا جاء ربطه بمانشستر يونايتد”.

وأضاف: “هاري كين؟ هو هداف رائع جدا، ويعتبر من أفضل اللاعبين في خط المقدمة على مستوى العالم، لكنني امتلك اثنين أيضًا مثله، وسعيد بالعمل معهما، لكنه بالطبع لاعب من الطراز الرفيع، ومهاجم مذهل”.

وتابع: “كين لا يهدر الفرص أمام المرمى إطلاقا، لذلك علينا أن نمنعه من الحصول على هذه الفرص أمامنا”.

وواصل: “في كل مباراة يتم اختبارنا، بدون شك نحن نلعب أمام فريق من القمة، إذا أردنا الفوز أمام توتنهام سيكون علينا تقديم أداء جيد، وأن نكون مدركين لنقط القوة لديهم”.

واختتم: “نقطة قوتنا هي الهجوم، وعلينا أن نواصل المضي قدما بطريقتنا التي نلعب بها الآن، لن نحصل على العديد من الفرص أمام توتنهام، لذلك يجب علينا أن نكون مستعدين عندما نحصل على الكرة، وعلينا أن نستخدم الملعب بشكل كامل لأن حجم ملعب ويمبلي يسمح بذلك”.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير ربطت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بوكيتينو في نهاية الموسم الحالي.