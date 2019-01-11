عسلة يتألق من جديد في السعودية :

قاد الحارس الجزائري ماليك عسلة ناديه الحزم إلى العودة بنقطة التعادل من خرجته لمواجهة نادي التعاون لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز عقب انتهاء اللقاء بهدف في كل شبكة، دور الحارس السابق للشبيبة كان كبيرا جدا في هذه النتيجة عقب تصديه للعديد الكرات السانحة للتسجيل وصده لكرات خطيرة جدا، ما يقدمه عسلة من مستوى هذا الموسم يعتبر رسالة إلى الناخب الوطني من أجل معاينته مجددا ولم لا العودة من جديد إلى الخضر.

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