غوزتيبي يقرر الاحتفاظ بغيلاس :

كشفت تقارير تركية أمس الخميس، أن إدارة غوزتيبي سبور التركي قد قررت منح الدولي الجزائري نبيل غيلاس فرصة ثانية، موقع “إيدين بوست” قال أن المدرب كمال أوزديتش لم يكن يرغب في بقاء غيلاس، لكنه وبعد الاجتماع معه قرر إبقاءه لإثبات قدراته، حيث لم يشر الموقع ما إذا كانت الفرصة ستمنح لنبيل في الأيام المقبلة وقبل نهاية فترة التحويلات الشتوية أم لستة أشهر مقبلة، هذا وكان غيلاس قد عاد من إعارة لم يلعب فيها ولا دقيقة، وهذا بسبب تعليق إجازته من طرف الاتحاد التركي، كما أنه متواجد حاليا في أنطاليا أين يجري فريقه تربصا تحضيرا لمرحلة الإياب.

أندية تونسية وسعودية ترغب في ضمه

ما يعزز فرضية مغادرة غيلاس لناديه في الفترة الحالية، هو الطلبات الكثيرة على خدماته، الصحافة التركية قالت أن إدارة غوزتيبي تلقت بالفعل عروضا كثيرة لأجل غيلاس، أبرزها من السعودية، أين كان الجزائري قد ارتبط بنادي أحد الذي ضم مجاني مؤخرا، لكن أيضا من أندية تونسية لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن تبقى مشكلة الأندية التونسية الراتب الضخم الذي يتقاضاه غيلاس والذي يقدر بـ1.2 مليون أورو سنويا، وهو راتب من المستحيل دفعه في أحد أندية الجارة الشرقية، ما يعني أن انتقال غيلاس للسعودية أو استمراره مع ناديه الحالي يبدو أقرب.

بورقعة-ع

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