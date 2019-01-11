فيغولي: “سليماني لاعب كبير والانتقادات الموجهة له غير مبرّرة”

أدلى الدولي الجزائري سفيان فيغولي بتصريحات للإعلام التركي تكلم فيها عن كثير من المحاور، حيث اعترف في البداية أنه مر بمرحلة سيئة جدا لكنه في ذات الآن أكد أنها صارت من الماضي، وأنه مقبل على فترة زاهية وقال: ” مررت بمرحلة سيئة سابقا، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان تمر بفترة فراغ هو أمر عادي، لكن عليك النهوض سريعا وترفع التحدي من جديد، أعتقد أنني قدمت مستويات جيدة في الأسابيع الأخيرة، سأعمل على رفع التحدي والقيام بنصف موسم ثان جيد، لكل لاعب هواجس لكني مستعد لرفع التحدي “.

“أملك عقدا مع غلطة سراي ولا أملك أي نية للرحيل”

بعد ذلك، وضع فيغولي حدا للشائعات والأخبار التي تتكلم بين الحين والآخر عن رحيله، حيث قال أنه لا يملك أي نية للرحيل عن غلطة سراي، وفي هذا الشأن قال: “لدي عقد مع غلطة سراي مازال مستمرا ولا أملك أي نية من أجل الرحيل، الجماهير تدعمي وتشجعني في كل لقاء وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لي لأنه يعطيني الدافع من أجل الاستمرار “.

“لا أستطيع الجزم لكني لا أملك أية عروض”

فيغولي حاول بعد ذلك تكذيب كل الأخبار التي ربطته بهذا النادي أو ذلك، حيث قال أنه لا يملك أي عروض رسمية وأضاف “لا أعلم إن كان النادي يناقش مستقبلي، لكن ما أعلمه أنني لا أملك أي عروض رسمية من فرق أخرى لضمي، على العموم المستقبل أمر غامض ولا يمكن لأحد أن يتكهن به “، هذا وكانت عديد التقارير قد ربطت فيغولي بأندية فرنسية وخليجية وصينية، حتى أن بعضها قال أن فيغولي لا يمانع الرحيل لكن لناد كبير في أوروبا وليس ناديا خليجيا.

“بنفيكا فريق قوي لكني متأكد من تجاوزهم”

سفيان استغل الفرصة للحديث عن لقاء الدوري الأوروبي والذي سيجمعهم بناد بنفيكا، لاعب الخضر أظهر ثقة وصلت لحد المبالغة، حين قال أنه متأكد من تجاوزهم خاصة على ملعبهم “لقد تابعت بنفيكا هذا الموسم، إنه خصم جيد، لكن بما أننا سنلعب على أرضنا فلا يهمنا من هو الخصم، ما يهمنا هو تحقيق الفوز، أنا متأكد أننا سنتمكن من تجاوز بنفيكا على أرضنا “.

“فريق فينرباتشي كله سيئ فلماذا ينتقد سليماني فقط”

في الأخير، دعم سفيان فيغولي زميله في المنتخب إسلام سليماني، رغم أنه يلعب للغريم الأزلي فينرباتشي، فيغولي طالب الجميع بالكف عن انتقاد سليماني، حين قال: “أعرف سليماني منذ سنوات، هو مهاجم رائع، الجميع ينتقد سليماني لكن على الجميع أن يعلم أن سليماني هو جزء من الفريق، وإذا كان عليه التحسن فالفريق ككل مطالب بالتحسن، سليماني يكون فعالا أكثر حينما يلعب كرأس حربة وتأتيه الكرات على الأجنحة، على مدرب فينرباتشي أن يعتمد على هذه الطريقة”.

بورقعة-ع

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