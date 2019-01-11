مبعوثون من المان يونايتد وأتليتيكو مدريد تابعوا براهيمي :

كشفت صحيفة “ليفربول إيكو” المقربة جدا من نادي إيفرتون، أن هدف النادي ياسين براهيمي قد لا يكون سهلا، الصحيفة السابقة قالت أن المنصة الشرفية لملعب الدراغاو عرفت تواجد عدد كبير من المبعوثين والكشافة، حيث تواجد مبعوثين من أندية مان يونايتد، إشبيلية وأيضا أتليتيكو مدريد، التقارير الإنجليزية قالت أن هؤلاء المبعوثين لم يكشفوا عن سر تواجدهم، لكن قد يكون للأمر علاقة بياسين براهيمي، ما يعني أن ضمه لن يكون بسهولة، هذا وسبق وارتبط الجزائري بالأندية الثلاثة مع اختلاف الوقت بين الصيف الماضي والميركاتو الشتوي الحالي، لكن قد لا يكون كشافة هؤلاء الأندية تواجدوا لرؤية براهيمي بل لرؤية لاعب آخر.

براهيمي منح مبعوث إيفرتون بعض الإشارات الإيجابية

ورغم أن الصحيفة السابقة قالت أن ضم براهيمي لن يكون سهلا، إلا أنها اعترفت أن إيفرتون الأقرب، التقرير الإنجليزي قال أن مبعوث إيفرتون تلقى “إشارات إيجابية من براهيمي” لكن من دون أن يعطي تفاصيل أكثر، هذا ويكون مبعوث إيفرتون قد التقى ببراهيمي ووكيل أعماله لأن القانون يسمح له بذلك، كما أن النادي الإنجليزي يكون أيضا قد قدم عرضا للاعب ولناديه قصد ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي، الإعلام الإنجليزي مازال يؤكد أن اللاعب يفضل اللعب في إنجلترا وهو ما يقربه أكثر من التوفيز، يشار إلى أن براهيمي مطلوب بقوة لعوامل فنية وهي مستواه الكبير وأيضا مالية، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم، حيث يقال أنه تلقى عرضا كبيرا من السد، كما أنه متابع من أندية تركيا، إيطاليا، إسبانيا وأيضا فرنسا في صورة ليون ومرسيليا.

بورقعة-ع

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