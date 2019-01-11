مبولحي يكرم كأحسن لاعب في لقاء فريقه السابق :

كرمت إدارة الاتفاق حارسها الجزائري رايس وهاب مبولحي عقب الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم أمس الخميس، تكريم مبولحي جاء عقب تألقه في لقاء الاتحاد الماضي والذي اختير مبولحي فيه كأحسن لاعب، وبات من العادي رؤية مبولحي يكرم بعد كل لقاء إذ يعتبر الأحسن على الإطلاق في فريقه منذ بداية الموسم، وفي سياق منفصل سيكون مبولحي وبقية زملائه على موعد مع لقاء مهم اليوم الجمعة، الإعلام السعودي قال أن اللقاء سيكون بست نقاط لأنه سيكون ضد منافس مباشر، وهو نادي الباطن، الإعلام السعودي قال أيضا: “إن الآمال ستكون معقودة مرة أخرى على مبولحي” الذي “يذكر أينما ذكر التألق” دائما .

بورقعة-ع

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