محرز رابع أغلى لاعب إفريقي وضمن 100 لاعب في العالم :

كشف مرصد “سي إي أو أس” المختص في الاقتصاد الرياضي عن الرسالة الأسبوعية لعام 2019 والتي ضمت أغلى 100 لاعب في العالم، وهي القائمة التي عرفت تواجد النجم الجزائري رياض محرز باحتلاله المركز 54 بقيمة قدرت بـ76 مليون أورو متفوقا على العديد من الأسماء الكبيرة، كما احتل محرز المركز الرابع على المستوى الإفريقي خلف المصري محمد صلاح، السينغالي ساديو ماني والغابوني أوباميانغ، فيما تربع بطل العالم مع المنتخب الفرنسي كليان مبابي على الصدارة متبوعا بالانجليزي هاري كين والبرازيلي نايمار ثالثا.

تواجد في التشكيلة المثالية لنصف نهائي الكأس

حصد الدولي الجزائري في صفوف نادي مانشستر سيتي الثناء من عديد المواقع العالمية التي منحته تقييما مميزا عقب الأداء الذي ظهر به في لقاء نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بورتون ألبيون أول أمس، فقد تم اختياره من موقع هوسكورد في التشكيلة المثالية لهذا الدور ومنحه علامة كبيرة جدا وصلت إلى 10 من 10 بعد أن قدم كرتين حاسمتين وساهم في صناعة أهداف أخرى قبل أن يدون اسمه مع قائمة الهدافين، بالمقابل منح موقع سوفاسكورد محرز أحسن تنقيطه له هذا الموسم بوصوله إلى علامة 9.4 وهي ثاني أحسن علامة بين لاعبي السيتي بعد المهاجم صاحب الرباعية خيسوس.

محرز: “9 أهداف… هذا هو السيتي”

عبّر محرز عن فرحته الكبيرة بالفوز العريض المحقق في لقاء أول أمس رغم أن المنافس من الفرق الصغيرة في إنجلترا، غير أن تسجيل تسعة أهداف كاملة يبقى أمرا مهما جدا للسيتي ولمحرز شخصيا عقب المردود الكبير الذي قدمه، حيث قال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: “تسعة أهداف، هذا هو السيتي” وهي العبارة التي أرفقها بفرحته عقب الهدف المسجل وكذلك صور مع بقية زملائه.

ساهم في 17 هدفا مع السيتي خلال 6 أشهر

بتسجيله لهدف في منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي، يكون محرز قد وصل إلى الهدف التاسع له هذا الموسم في مختلف المنافسات وتقديمه لثماني كرات حاسمة، ما يعني أن الجزائري تمكن من صناعة 17 هدفا للسيتي خلال الستة أشهر الأولى له فقط، وهو ما يجعل منه رقما مهما في حسابات المدرب بيب غوارديولا الذي أكد من قبل أن تعاقده مع محرز مدروس من كل النواحي وسيكون واحدا من ركائز الفريق مستقبلا، كما أن مردوده قد يعيده من جديد للتشكيلة الأساسية في لقاءات البريميرليغ.

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