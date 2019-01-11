مورينيو يرحب بالعودة إلى ريال مدريد أو إنتر ميلان :

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ستيفن زهانغ –رئيس نادي إنتر ميلانو- لا يستبعد إعادة جوزيه مورينيو لتدريب النيراتزوري.

وتؤكد صحيفة “كورييري ديللو سبورت” أن الشعور العام في إدارة النادي الإيطالي إيجابي، وأنهم تابعوا تصريحات مورينيو الأخيرة بالكثير من السعادة.

كان مورينيو قد صرح بأنه من “الشرف الكبير” العودة لتدريب نادٍ سبق له تدريبه مثل إنتر ميلانو أو ريال مدريد.

واستبعد “سبيشال وان” في الوقت ذاته العودة إلى بنفكيا الفريق الذي رددت الصحافة اسمه خاصة أن منصب المدير الفني لا يزال شاغرا بعد روي فيتوريا.

وقال مورينيو: “ليس لدي نية للعودة إلى البرتغال، إنه ليس خيارا بالنسبة لي، فيما ستكون العودة إلى مدريد أو إنتر شرفا كبيرا،عندما يعود لاعب أو مدرب إلى نادٍ سابق فهذا يعني أنه فعل أشياء إيجابية وأنهم يعرفون قيمته، هكذا شعرت حين عدت إلى تشيلسي”.

وأضاف: “لدي الحق في الاسترخاء، والانتظار، والحصول على وقت كافٍ لنقد نفسي وتحليل ما مررت به في السنوات الماضية بهدوء حتى أتمكن من التفكير في مستقبلي المهني”.