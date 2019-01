epa05938612 Real Madrid's Croatian midfielder Luka Modric (L), Costa Rican goalkpeeper Keylor Navas (C) and French forward Karim Benzema (R) take part in a training session at Valdebebas sport complex, in Madrid, Spain, 01 May 2017, on the eve of the UEFA Champions League semi final first leg match against Atletico de Madrid at Madrid's Santiago Bernabeu Stadium. EPA/JAVIER LIZON

نافاس : سأبقى في المنزل إن فقدت فرصة اللعب أساسيا بريال مدريد!

LinkedIn علق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين ريال مدريد، على قرار المدرب سانتياغو سولاري بالاعتماد على زميله الوافد الجديد تيبو كورتوا. وقال نافاس عقب فوزه بجائزة أفضل رياضي في أمريكا اللاتينية: “نحن نتنافس، إذا لم أكن مستعدا للمنافسة فلأعمل في مهنة مختلفة، أفضل البقاء في المنزل على أن أفقد الأمل في اللعب، علي بذل الجهد والعمل باستمرار”. وأضاف نافاس الذي شارك في مباراة النادي الملكي ضد ليغانيس والتي انتهت بثلاثية دون مقابل وساهم فيها بنظافة الشباك: هذه القرارات يتخذها المدربون، أنا أعتقد أنني أعمل بشكل جيد، ويجب تقييم ذلك الأمر”. وردا على مستقبله وإمكانية انتقاله، أجاب: “علينا الانتظار، لا أعرف ما سيحدث”. وعن إصابة كورتوا مؤخرا: “أنا جاهز 100 في المائة متوفر للمدرب خاصة أن الفريق يجب أن يظل متحدا”. ويبدو الحارس الذي ساهم في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الأخيرة واثقا من مكانته، إذ يقول: “أرى نفسي هنا لسنوات عديدة، لكن المستقبل لا يعرفه أحد، في الحاضر أنا بريال مدريد ومستمر ف إعطائه كل شيء”. تعقيبا على النتائج السلبية التي مر بها ريال مدريد هذا الموسم: “نحن بخير، وجميع اللاعبين يؤمنون بموهبتهم، لكن النتائج ليست كما نريد.. غير أن لدينا الرغبة والوحدة والعزيمة”. وأكمل: “نعرف أن الجمهور يحضر إلى الملعب لأننا نملك الرغبة في القتال من أجل القميص، نحن نشعر بهم ونريد المضي قدما للفوز بالألقاب في نهاية الموسم”. لم يشارك نافاس سوى في مباراتين فقط منذ تولى سولاري المسؤولية خلفا لجولين لوبيتيغي في 30 أكتوبر الماضي، لكنه يعلق بأنه فخور باستقبال الجماهير له خلال مباراة ليغانيس في كأس ملك إسبانيا، كما تحدث عن فوزه بجائزة أفضل رياضي في قارة أمريكا اللاتينية قائلا: “أشكر الله على الصحة، وأتمنى أن أواصل لتحقيق أحلامي، أنا ممتن جدا لأولئك الذي وثقوا بي”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

