نيمار يطلب العودة إلى برشلونة 5 مرات :

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إبداء شعوره بالندم عقب الرحيل عن البارسا صوب الدوري الفرنسي.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نيمار يائس من اللعب في باريس سان جيرمان، ويرى أن النادي الفرنسي لا يملك مشروعًا، وهو ما يجعله محبطًا بالتواجد في الدوري الفرنسي، ويرغب في العودة إلى برشلونة مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار طلب العودة إلى برشلونة 5 مرات، بعد رحيله إلى سان جيرمان.

وتحدث والد النجم البرازيلي مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لعرض عليه مسألة عودة اللاعب إلى النادي الكتالوني، وقال له: “نيمار يشعر بخيبة أمل، وآسف على ما حدث”.

ويحرص نيمار دائما على زيارة أصدقائه في برشلونة من حين لآخر، ما يدل على العلاقة القوية التي يمتلكها اللاعب البرازيلي بلاعبي الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز، كما أن تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أنه يستغل علاقته بنجوم البارسا، من أجل العودة إلى البلوغرانا مجددًا.