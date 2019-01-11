وكيل ليفاندوفسكي السابق يكشف سر فشل انتقاله لريال مدريد :

اعترف تشيزاري كوتشارسكي، الوكيل السابق للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بأن اللاعب كان يحلم بارتداء قميص ريال مدريد الإسباني.

وأبرزت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية تصريحات كوتشارسكي، الذي كشف سر رفض ليفاندوفسكي الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى عدم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الوكيل البولندي: “زوجة ليفاندوفسكي لم ترغب في الذهاب إلى فرنسا، للانضمام إلى سان جيرمان، والاثنان لم يريدا العيش في إنجلترا، وبالنسبة لروبرت، كان خياره الوحيد هو ريال مدريد”.

وعند سؤاله عن سر عدم تحقيق حلم اللاعب بالذهاب للريال، أجاب: “كان يتوجب علينا القتال من أجل تحقيق ذلك، لكن هذا التحرك كان مغامرة غير كافية لنقله إلى مدريد”.

واختتم: “ربما كان من الأفضل له الحصول على عقد جديد في بايرن ميونخ، ففي كرة القدم لا أفضل المخاطرة بأي شيء مع اللاعبين”.

يذكر أن الدولي البولندي أعلن الصيف الماضي رغبته في الرحيل عن النادي البافاري، قبل أن يقرر البقاء في النهاية.