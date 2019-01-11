327 دقيقة لعبها وناس كانت كافية لتأكيد طينته :

أصبح الاسم الأكثر تداولا في المواقع المختصة في سوق التحويلات وارتبط اسمه بعديد النوادي وفي ثلاث بطولات أوروبية مختلفة، فالدولي الجزائري ورغم أنه لم يظهر كثيرا هذا الموسم مع ناديه نابولي إلا في 327 دقيقة موزعة بين 8 لقاءات منها أربعة فقط كأساسي، غير أنها كانت كافية ليؤكد من خلالها أنه لاعب يملك الكثير من الإمكانيات الفنية والتي سيفجرها إن منحت له فرصة اللعب بانتظام، فوناس أصبح المطلب الأول للأندية الراغبة في التعاقد معه على شكل إعارة هذا الشتاء ومنها من وضعت عروضها على طاولة نابولي.

ثلاث بطولات أوروبية تنتظر وناس

قبل حتى فتح باب التحويلات الشتوية بدأ الحديث عن وناس يكثر في مواقع التحويلات والجرائد المتخصصة في وثلاث بطولات أوروبية، فاللاعب القادم من بوردو الفرنسي وجد نفسه محل اهتمام كل من سامبدوريا، جنوة، كالياري، بارما وغيرها، لتدخل الأندية الفرنسية على الخط في رغبة منها لإعادته إلى الدوري الذي انطلق منه وعلى رأسها ناديه السابق بوردو وناديا سانت إيتيان وموناكو، إضافة إلى بعض الأندية الإسبانية، ومع اختلاف الأندية يبقى العامل المشترك بينها هو الرغبة في التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة.

ضغط الكان وثقة أنشيلوتي يؤرقان الجزائري

الاهتمام الكبير بخدمات وناس والذي قد يجعل منه لاعبا أساسيا في النصف الثاني من الموسم يزيد من فرصه في التواجد مع المنتخب الوطني الصائفة القادمة في مصر والمشاركة في أول “كان” له، وهي التي تعني الكثير للاعب يبلغ 22 سنة فقط، بالمقابل الثقة التي وضعها مدرب نابولي أنشيلوتي في وناس تجعل منه يفكر كثيرا قبل اتخاذ قرار المغادرة، فالظهور مع نابولي في ثلاث جبهات ليس كاللعب مثلا في موناكو آو كالياري، هذه المعطيات هي التي أخلطت حسابات اللاعب الشاب خلال هذا الشتاء.

ب-ب

مرتبط