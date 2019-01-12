أطراف تنصح بلماضي بالتربص في السودان أو إثيوبيا لتحضير “الكان” :

عقب منح الاتحاد الإفريقي مصر شرف تنظيم كان 2019 الصيف القادم عوضا عن الكاميرون التي سحب منها التنظيم، شرعت الفاف بالتنسيق مع المدرب الوطني جمال بلماضي في التحضير من الآن والبحث عن المكان الذي سيخوض فيه المنتخب التربص الإعدادي لهذا الحدث الكروي الإفريقي، الذي يراهن فيه بلماضي على الذهاب بعيدا ولما لا التتويج باللقب الثاني في تاريخ الجزائر، فبالنظر إلى المناخ الذي سيود مصر في فصل الصيف يبحث القائمون على الفاف التربص في أجواء مشابهة للجزائر وهو ما جعل العديد من اللاعبين والمختصين في التحضير ينصحون بالتحضير في السودان أو إثيوبيا.

قريبة جدا من مصر وتعرف نفس مناخها

ما جعل المختصين ينصحون بلماضي بالتحضير للكان القادمة في السودان أو إثيوبيا التشابه الكبير بين هذين البلدين ومصر من حيث المناخ، حيث يكون الطقس حارا جدا ورطبا في الصيف وهو ما يجعل من رفقاء محرز يضمنون تحضيرا في المستوى والتعود على الأجواء التي سيجدونها في مصر بمجرد انطلاق المنافسة، إضافة إلى قرب المسافة بين البلدين، ما سيوفر على الخضر التنقل مبكرا إلى مصر، حيث سيكون بإمكانهم التنقل قبل يوم أو يومين فقط من تاريخ دخولهم المنافسة.

بلماضي لمح إلى قطر التي يعرفها جيدا

سبق للناخب الوطني وفي رده على سؤال تمحور حول البلد الذي يرغب فيه أن يكون منظما للكان، بين جنوب إفريقيا ومصر، فضل الأولى التي تعرف في وقت تنظيم الكان فصل الشتاء عكس مصر التي قال أنها ستعرف مناخا مشابها لما هو موجود في قطر، وهنا يمكن القول أن الناخب الوطني وبعد تحديد مصر لاحتضان الدورة سيطلب من هيئة زطشي برمجة التربص التحضيري في أحد المراكز الرياضية في قطر والتي توفر كل الظروف الملائمة للتحضير الجيد.

برمجة تربصين قصيرين هو الخيار الأمثل

بحسب حديثنا مع أحد المدربين اللذين سبق لهما العمل مع المنتخب الوطني، فإن أحسن تحضير ممكن للكان هو برمجة تربصين قصيرين، الأول يكون في مركز سيدي موسى والخاص بالعمل البدني وشحن البطاريات، فيما سيكون التربص الثاني في قطر أو إحدى الدول التي تتشابه ومصر من ناحية الأجواء المناخية والذي يخص للعب بعض اللقاءات الودية التي ستسمح لرفقاء فيغولي التعود على الأجواء التي ستلعب فيها اللقاءات.

الفاف تنتظر عملية القرعة للفصل في مكان التربص

توجد نقطة مهمة جدا في التحضير للكان وهي المدينة التي ستحتضن لقاءات الخضر، والتي ستعرف أثناء عملية إجراء القرعة المقررة نهاية شهر مارس القادم، فالوقوع في إحدى المدن الساحلية المصرية كالإسكندرية أو السويس لا يتطلب نفس التحضير لو يقع الخضر في مجموعة تلعب بالقاهرة، لهذا فالفاف ستنتظر دون أدنى شك شهر مارس القادم للفصل في مكان التربص التحضيري للمنتخب.

ب-بكوش

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