أنشيلوتي يهدد بالانسحاب من مباراة ساسولو :

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، أنه سينسحب من مباراة ساسولو في ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا، في حالة تعرض أحد لاعبيه للهتافات العنصرية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية: “في حالة وجود هتافات عنصرية أخرى لن نطلب سوى توقف المباراة، فهي ليست مشكلتنا، ولكنها مشكلة اجتماعية خطيرة”.

وأضاف: “في الأسبوع المقبل سيكون هناك استئناف ضد قرار طرد كوليبالي أمام إنتر ميلان، لكن اللاعب مرتاح الآن، أما إنسيني فهو يتطور حاليا، لقد جاء من العطلة بكل حماس، وسوف يلعب غدا”

وأردف “لقد اكتسبنا العديد من المواهب الشابة في الصيف، والفريق من الناحيتين البدنية والعقلية، جاهز بمستوى جيد جدا”.

وعن إمكانية رحيل آلان، قال: “لست خائفا من رحيل اللاعب، إرادة نابولي دائما هي البقاء في المنافسة، هناك احتمالية للتعاقد مع لاعب بنظام الإعارة، كما أن كيريكيتش ويونس سيعودان”.

وختم “لا أخفي أن ماركو روج من الممكن أن يخرج أيضا. آلان لن يلعب غدا لأنه حصل على تصريح بالعودة متأخرا مثل أوسبينا، والذي سيعود من أمريكا الجنوبية”.