إنتراخت فرانكفورت الألماني يدخل السباق لأجل براهيمي :

يبدو أن دائرة المهتمين بضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي لن تتوقف عن الاتساع حتى نهاية فترة التحويلات الحالية ( أو انتقاله لنادي ما )، حيث ذكر موقع “ريد إيفرتون” المقرب جدا من نادي إيفرتون أن نادي إنتراخت فرانكفورت يسعى هو الآخر لضم براهيمي وسيعمل على إقناعه بعرض مميز، ولم يشر الموقع السابق لتفاصيل أكثر عن العرض الذي سيقدمه النادي الألماني ولا عن موعده، وهل سينتظره لغاية الصيف حين يتاح له مجانا أم أنه سيسارع لضمه في شهر جانفي الحالي خوفا من أن يخطفه أحد الأندية المهتمة به أيضا ؟.

مبعوث من إنتراخت كان حاضرا أيضا في لقاء بورتو الأخير

ذات الموقع قال أن مبعوث إيفرتون الذي حضر لقاء بورتو يوم الاثنين في الماضي جلس جنبا إلى جنب مع مبعوث من نادي إنتراخت فرانكفورت وكلاهما لأجل متابعة ياسين، النادي الألماني وبحسب التقارير مصمم على ضم براهيمي ومتابعته دليل على ذلك، ومن الممكن جدا أن يكون النادي الألماني قد تابع براهيمي في الفترة الماضية أيضا، وليس في لقاء يوم الاثنين فقط، ويحتل إنتراخت المركز السادس حاليا في الدوري و رغم أنه مركز مميز جدا إلا أن مسيري الفريق يسعون للدخول ضمن مربع الكبار والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو أمر ممكن الحدوث نظرا لتقارب المستوى وأيضا في حال القيام بتدعيمات من طينة براهيمي .

بورقعة –ع

مرتبط