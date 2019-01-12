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الأتليتيكو في مفاوضات رسمية مع نيس لشراء عقد عطال :

12 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 82 زيارة

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أمس في تقرير مفصل حول اقتراب النادي الثاني في العاصمة مدريد الأتلتيكو من حسم صفقة اللاعب الدولي الجزائري في صفوف نادي نيس الفرنسي يوسف عطال، فإدارة الفريق المدريدي في مفاوضات متقدمة جدا مع نظيرتها من نيس لإيجاد أرضية اتفاق تقضي بانتقال خريج نادي بارادو إلى تشكيلة المدرب دييغو سيميوني لخلافة خوان فران الذي تقدم في السن ويسير للخروج من النادي، كما أكدت الجريدة الإسبانية أن أتليتيكو يريد التعاقد مع عطال في هذا الميركاتو الشتوي لكن مع الإبقاء عليه لستة أشهر في نيس على شكل إعارة، على أن ينتقل مع بداية الموسم القادم نهائيا إلى النادي الأحمر والأبيض.
ب-بكوش

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