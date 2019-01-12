السير فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد!

انضم الأسطوررة التدريببة السير أليكس فيرغسون إلى تدريبات فريقه السابق مانشستر يونايتد صباح اليوم السبت لإعطاء الشياطين الحمر دفعة معنوية قبل لقاء توتنهام غدا الأحد في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

يأتي حضور السير فيرغسون إلى تدريبات الشياطين الحمر بسبب حرص المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على اتباع خطاه، وإعادة مانشستر يونايتد إلى عصره الذهبي، فقد عمل سولشاير بشكل وثيق جدا مع السير منذ توليه المهمة الشهر الماضي خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السير فيرغسون بتدريبات مانشستر يونايتد، فقد كان حاضرا قبل لقاء بورنموث في ثالث مباراة تحت قيادة سولشاير، والذي انتهى بفوز الشياطين برباعية، ويأمل المدرب النرويجي أن يعطي حضور السير دفعة كبيرة للفريق قبل لقاء السبيرز على ملعب “ويمبلي”.

وكشفت التقارير الإنكليزية أن السير لم يكتفِ بالحضور فحسب، بل ألقى خطابا مثيرا للحماس على اللاعبين وقال لهم: “بإمكانكم جعل هذا النادي رائعا مرة أخرى”.

يأتي حضور السير فيرغسون إلى تدريبات الشياطين الحمر بسبب حرص المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على اتباع خطاه، وإعادة مانشستر يونايتد إلى عصره الذهبي، فقد عمل سولشاير بشكل وثيق جدا مع السير منذ توليه المهمة الشهر الماضي خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السير فيرغسون بتدريبات مانشستر يونايتد، فقد كان حاضرا قبل لقاء بورنموث في ثالث مباراة تحت قيادة سولشاير، والذي انتهى بفوز الشياطين برباعية، ويأمل المدرب النرويجي أن يعطي حضور السير دفعة كبيرة للفريق قبل لقاء السبيرز على ملعب “ويمبلي”.

وكشفت التقارير الإنكليزية أن السير لم يكتفِ بالحضور فحسب، بل ألقى خطابا مثيرا للحماس على اللاعبين وقال لهم: “بإمكانكم جعل هذا النادي رائعا مرة أخرى”.