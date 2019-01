epa07039545 Frormer Manchester United manager Alex Ferguson (C) reacts ahead of the English Premier League soccer match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers at the Old Trafford Stadium in Manchester, Britain, 22 September 2018. EPA-EFE/NIGEL RODDIS EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

السير فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد! شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn انضم الأسطوررة التدريببة السير أليكس فيرغسون إلى تدريبات فريقه السابق مانشستر يونايتد صباح اليوم السبت لإعطاء الشياطين الحمر دفعة معنوية قبل لقاء توتنهام غدا الأحد في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز. يأتي حضور السير فيرغسون إلى تدريبات الشياطين الحمر بسبب حرص المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على اتباع خطاه، وإعادة مانشستر يونايتد إلى عصره الذهبي، فقد عمل سولشاير بشكل وثيق جدا مع السير منذ توليه المهمة الشهر الماضي خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو. هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السير فيرغسون بتدريبات مانشستر يونايتد، فقد كان حاضرا قبل لقاء بورنموث في ثالث مباراة تحت قيادة سولشاير، والذي انتهى بفوز الشياطين برباعية، ويأمل المدرب النرويجي أن يعطي حضور السير دفعة كبيرة للفريق قبل لقاء السبيرز على ملعب “ويمبلي”. وكشفت التقارير الإنكليزية أن السير لم يكتفِ بالحضور فحسب، بل ألقى خطابا مثيرا للحماس على اللاعبين وقال لهم: “بإمكانكم جعل هذا النادي رائعا مرة أخرى”. يأتي حضور السير فيرغسون إلى تدريبات الشياطين الحمر بسبب حرص المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على اتباع خطاه، وإعادة مانشستر يونايتد إلى عصره الذهبي، فقد عمل سولشاير بشكل وثيق جدا مع السير منذ توليه المهمة الشهر الماضي خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو. هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السير فيرغسون بتدريبات مانشستر يونايتد، فقد كان حاضرا قبل لقاء بورنموث في ثالث مباراة تحت قيادة سولشاير، والذي انتهى بفوز الشياطين برباعية، ويأمل المدرب النرويجي أن يعطي حضور السير دفعة كبيرة للفريق قبل لقاء السبيرز على ملعب “ويمبلي”. وكشفت التقارير الإنكليزية أن السير لم يكتفِ بالحضور فحسب، بل ألقى خطابا مثيرا للحماس على اللاعبين وقال لهم: “بإمكانكم جعل هذا النادي رائعا مرة أخرى”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط