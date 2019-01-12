الكاف تتجه للعفو عن عبيد شارف هذا الشهر :

كشفت مصادر موثوقة جدا أن الحكم الدولي عبيد شارف للموقوف من قبل لجنة الانضباط التابعة للكاف إلى أجل غير مسمى بعد الأخطاء التقديرية التي وقع فيها خلال ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الأهلي المصري والترجي التونسي، واحتسابه لضربتي جزاء مشكوك فيهما، تسير قضيته للانفراج في الأيام القادمة، حيث ستقوم الكاف ممثلة في لجنة الانضباط بالعفو عن ابن قسنطينة والسماح له بالعودة من جديد إلى الساحة التحكيمية.

الفاف تلقت ضمانات خلال اجتماع داكار

بحسب ما علمناه فإن الاتحادية الجزائرية استغلت حفل الكاف الأخير المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار من أجل توزع جوائز سنة 2018 وكذلك الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي قصد طرح الموضوع على أعضاء لجنة الانضباط للنظر في قضية الحكم الدولي الجزائري الموقوف والذي لم يتم إدراج اسمه ضمن القائمة الأولية التي أعدتها الكاف للحكام الذين سيمثلون القارة السمراء في مونديال 2022 المزمع إقامته في قطر وناب عنه مواطنه الآخر مصطفى غربال.

تلقت ضمانات برفع العقوبة عنه والتحقيقات لم تفض إلى شيء

العفو عن عبيد شارف وعودته من جديد إلى التحكيم سواء في البطولة المحلية أو المنافسات الخارجية منتظر قريبا جدا، حيث تأكدت لجنة الانضباط من خلال التحقيق الذي قامات به أن عبيد شارف بريء من التهم المنسوبة إليه من قبل إدارة الترجي التونسي وإعلامها الذي اتهم الحكم الجزائي بتلقي رشاوى وامتيازات من الجانب المصري، لتسهيل مهمته في لقاء الذهاب وهو ما تأكدت منه اللجنة أنه مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل يدين عبيد شارف.

ب-بكوش

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