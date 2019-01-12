تاهرات: “راض عما قدمته لحد الآن والمنتخب ساعدني كثيرا”

نزل لاعب لانس والمنتخب الوطني مهدي تاهرات ضيفا على موقع لانسوا الخاص بالنادي وتكلم الجزائري عن ما قدمه لحد الآن، تاهرات قال أنه راض على العموم بما قدمه في مرحلة الذهاب رغم بعض النقاط السوداء وفي هذا الشأن قال:” مرحلة الذهاب كانت جيدة على العموم، لقد عانينا في الجولات الأخيرة لكن بشكل عام كان الأمر مضي جدا بالنسبة لي، على الصعيد الشخصي يمكن أن أكون راضيا لكن لا يمكنني أن أقيم نفسي بعيدا عن تقييم زملائي اللاعبين في الدفاع التقييم هنا يجب أن يكون جماعيا” واختير تاهرات في التشكيلة المثالية لمرحل الذهاب من الليغ 2 ما يؤكد فعلا أنه قدم مستوى كبيرا جدا رغم أنه رفض قول ذلك صراحة “.

“لا أفكر في الرحيل وتركيزي فقط على فريقي”

عطفا على تألقه الكبير لا بد من وصول عروض كثيرة من أندية أكبر لمهدي تاهرات، الجزائري رد بإجابة غير مباشرة في هذا الخصوص وقال أن تركيزه فقط منصب على فريقه، حيث لم ينف ولم يؤكد وجود أي عروض وقال: ” أنا مركز على فريقي لانس وفقط، لا يمكنني الآن إلا الحديث عن الأهداف التي سطرها الفريق وكيفية تحقيقها، أعمل الآن على مساعدة لانس على ضمان الصعود وهو الهدف الأهم وحينها يمكنني أن ألعب معهم في الليغ 1 وليس مع فريق آخر، على العموم مازال الأمر سابقا لأوانه للحديث عن الاتصالات وإمكانية رحيلي لأن تركيزي منصب فقط على فريقي ” ويحتل لانس المركز الثالث حاليا أي أنه مبدئيا في الدرجة الـأولى لكن عليه القتال للحفاظ على هذا المركز أو تحسينه مع انطلاق مرحلة العودة قريبا

“المنتخب ساعدني كثيرا على تحسين مستواي”

في الأخير تكلم تاهرات عن تحسن مستواه بشكل كبير، فقبل سنوات فقط كان في الحضيض وكان مستواه عاديا ولا ينبئ أبدا بوصوله لما هو عليه، الجزائري اعترف بأن هناك معيقات كثيرة في سبيل تألقه قبل أن يؤكد أن المنتخب كان له دور في ما وصل إليه، لا أخفي عليكم سرا إن قلت أنني دخلت عالم الاحتراف بشكل متأخر جدا، لقد أثر ذلك كثيرا على مستواي، لكني عملت بجهد من أجل التعلم، أنا أتعلم كل يوم، أعمل دائما على الظهور بشكل منتظم مع المنتخب وهنا أشير إلى أن المنتخب ساعدني كثيرا فيما وصلت إليه الآن” قبل أن يختم قائلا:” ما تعلمت في السابق أحاول دائما أن أوظفه في عملي اليوم من أجل التحسن أكثر “.

بورقعة –ع

مرتبط