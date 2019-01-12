توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر خرافي لكين:

حدد توتنهام الإنجليزي، ثمن مهاجمه الدولي هاري كين، المطلوب في العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن توتنهام حدد مبلغ 310 ملايين جنيه إسترليني، ثمنا لكين، وأبلغ ريال مدريد بذلك.

وأكدت الصحيفة أن توتنهام ليس بحاجة لبيع مهاجمه في الفترة المقبلة، ولهذا السبب وضعت إدارة النادي هذا المبلغ الضخم لمن أراد الحصول عليه.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين، في ظل ضعف مستوى هجوم الفريق في الموسم الحالي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أنه أمام ريال مدريد خيارات أقل ثمنا مثل روبرت ليفاندوفسكي أو إدينسون كافاني، ولكن الفريق يبحث عن لاعب يقود الهجوم لفترة طويلة، والثنائي المذكور تجاوز الـ30 عامًا.

يذكر أن ريال مدريد يعاني على الصعيد الهجومي وتسجيل الأهداف، فلم يسجل الفريق إلا 26 هدفًا في الدوري الإسباني حتى الآن، وهو من أسوأ أرقام الميرنغي تاريخيًا.