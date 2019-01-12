حملة عربية ضد رئيس الكاف عقب تصريحاته العنصرية :

دخل الإعلام المصري على الخط في حملة ضد رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد الذي أطلق تصريحات وصفت بالعنصرية من الجميع وذلك في رده على سؤال لصحفي جزائري حول المقاييس التي تعتمد لمنح شرف تنظيم “الكان”، وذلك مباشرة عقب منح مصر تنظيم كان 2019، فالملغاشي لم يكن يدرك أن الصحفي إفريقي مثله وظنه من أوروبا، طالبا منه احترام أصحاب البشرة السوداء، فالإعلام المصري طالب القائمين على شؤون الكرة في بلاده بضرورة اتخاذ موقف حول الكلام الخطير الذي قاله خليفة حياتو على رأس الاتحاد الإفريقي، وذهب إلى أبعد من ذلك حين طلب من رئيس الكاف تجريب كأس أمم إفريقيا دون منتخبات شمال القارة على وجه الخصوص التي تتميز بالبشرة البيضاء.

مصالحه كلها في شمال القارة وينتقدها؟

الملاحظ على رئيس الكاف أن كل مصالحه موجودة في شمال القارة الإفريقية من خلال إقامته في المغرب وعلاقته القوية في مصر، وفضل البلدين على تواجده في هذا المنصب، بعد أن قادت المغرب حملة الإطاحة بالدب الكاميروني من قبل ومع هذا لم يتوان الملغاشي في توجيه عبارات عنصرية لأصحاب البشرة البيضاء من سكان القارة الإفريقية، وهو ما سيعرضه لحملة شرسة جدا في الأيام القادمة، خاصة بعد تصريحات القائد السابق للمنتخب الجزائري عنتر يحيى والذي قد تعطي للقضية بعدا عالميا بدخول الإعلام الأوروبي على الخط وهنا سيجد نفسه أمام موقف صعب للغاية قد يكلفه حتى مكانته في الكاف.

ب-بكوش

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