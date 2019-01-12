دوخة يتألق بقوة ضد متصدر الدوري السعودي :

حقق نادي الرائد مفاجأة من العيار الثقيل حين فرض التعادل على صاحب المركز الأول في الدوري السعودي نادي الهلال، رفقاء الحارس الجزائري عز الدين دوخة صمدوا لغاية الدقيقة الثانية والتسعين وتلقوا هدفا، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء انتهى بالخسارة تمكن رفقاء دوخة من تعديل النتيجة في آخر الثواني، اللقاء عرف مشاركة دوخة كأساسي كالعادة وكعادته في اللقاءات الأخيرة قدم مستوى مميزا جدا .

الإعلام السعودي تكلم عن لعب دوخة للقاء الموسم

المستوى الذي قدمه دوخة يوم أمس كان حديث العام والخاص في السعودية، فبحسب الإعلام السعودي الذي علق على اللقاء فإن دوخة يكون قد لعب لقاء الموسم بامتياز، حيث كان أحسن لاعب من جانب فريقه من دون منازع وربما الأحسن في اللقاء، دوخة قام بعدد تصديات كبير ووقف الند للند أمام هجوم الهلال حتى دفع بالكثير للتأكيد على أن الحارس الجزائري لعب لقاء الموسم .

دوخة: “نقطة ثمينة من خارج الديار وأمام المتصدر”

بعد اللقاء أكد عز الدين دوخة عن سعادته الكبيرة بهذا التعادل حيث ثمن النقطة التي عاد بها فريقه من الرياض حين قال: ” الحمد لله نقطة ثمينة خارج الديار أمام المتصدر، شكرا لكل اللاعبين على الروح القتالية، شكرا للجماهير الحاضرة التي كانت متعة في المباراة، شكرا للطاقم الفني والإداري وعلى رأسهم الرئيس على العمل الجبار الذي يقوم به والقادم أجمل بإذن الله “.

بورقعة –ع

مرتبط