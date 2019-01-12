غانغان يضم الموهبة الجزائرية مرغم الصاعدة :

كما كان متوقعا أكمل الشاب الجزائري مهدي مرغم إجراءات انتقاله لنادي غانغان الناشط في الليغ 1، مرغم لاعب شاتورو السابق كان قد ارتبط بغانغان قبل أيام لتتم الصفقة يوم أمس بشكل نهائي، حيث وقع الشاب الجزائري على عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف وسيحمل الرقم 19، ويعتبر مرغم من أبرز المواهب الجزائرية الشابة في الليغ 2، حيث تمكن من فرض منطقه وجلب الانتباه له من عدة أندية رغم أنه يلعب موسمه الثاني فقط مع الفريق الأول، إذ يبلغ من العمر 21 سنة فقط، ومن دون شك فإن مرغم سيكون تحت أنظار الناخب الوطني لأن تألقه في الليغ 1 إن حصل سيعني حصوله على فرصة بالتأكيد .

بورقعة –ع

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