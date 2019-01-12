لقاءات الخضر في الكان تكلف التلفزيون الوطني 120 مليار سنتيم :

كشفت مصادر مطلعة من داخل مبنى التلفزيون العمومي أن الجمهور الجزائري سيمكنه متابعة لقاءات المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام الصيف القادم في مصر على القناة الأرضية، وذلك بعد توصل إدارة التلفزيون إلى اتفاق مع نظيرتها من قنوات بي إن سبورتس القطرية والناقل الحصري لنهائيات الكان وذلك مقابل مبلغ مالي قدر بـ120 مليار سنتيم وهي قيمة كبيرة جدا، ولم تتسرب أية معلومات أخرى حول اللقاءات التي ستدفع فيها الجزائر هذه القيمة، هل لقاءات الدور الأول فقط أم الاتفاق شمل جميع اللقاءات التي سيشارك فيها الخضر خلال هذه الكان.

المبلغ كبير جدا والجزائريون يملكون البدائل

إن حدث فعلا الاتفاق على نقل لقاءات المنتخب مقابل 120 مليار سنتيم، فذلك يعتبر تبذيرا للمال العام من التلفزيون الجزائري، فشراء حقوق البث للقاءات الخضر فقط وليس كل لقاءات الكان بهذا المبلغ هو بمثابة ركوع للقناة القطرية، وخزينة الدولة ستخسر أموالا دون أدنى فائدة، فالجزائريون يملكون الحل ودائما ما يجدون البديل للقناة القطرية وما حدث في كان الغابون الماضية خير دليل، حيث تابعها الجزائريون بشكل عادي عبر قنوات أخرى وحتى عبر قناة بي إن سبورتس لكن دون دفع الدولة لأي سنتيم.

ب-بكوش

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