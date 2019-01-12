ماندي بمستوى ثابت وبودبوز يعود للظهور في كأس إسبانيا :

عاد الدولي الجزائري رياض بودبوز للظهور من جديد وهذا بعد مشاركته بديلا في لقاء كأس ملك إسبانيا والذي جمع ناديه ريال بيتيس بنادي ريال سوسييداد في ملعب فيا مارين، رياض لعب آخر ست دقائق من اللقاء وهو وقت لم يكن كافيا لتقديم أي شيء لكن مجرد دخول الجزائري قد يكون مؤشرا إيجابيا على وضعه وتحسنه مستقبلا، وهو الذي لم يشارك إلا نادرا في آخر شهر، الجزائري الآخر عيسى ماندي شارك أساسيا كما هو متوقع وقدم مستوى جيدا جدا، حيث منحه موقع “صوفا سكور” تقييما وصل لـ7.4 من 10 كواحد من أحسن لاعبي اللقاء، ويقدم ماندي مستويات ثابتة ورائعة في كثير من الأحيان وحتى في اللقاءات التي لا يقدم فيها فريقه مستوى مميزا، بالعودة للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر في انتظار لقاء الإياب الذي سيكون حاسما وسيقام على أرض سوسييداد .

لا جديد بخصوص مستقبله مع بيتيس

في سياق منفصل لا يزال الجزائري بودبوز لا يعرف أين سيكون مستقبله الكروي لحد الآن، فبعد العروض التي وصلت الإدارة للتعاقد معه في شكل إعارة والتي لقيت الرفض بسبب رغبة الإدارة في بيع عقده بكل نهائي واشتراطها مبلغ 14 مليون أورو لم يريده، جعل الأندية المهتمة به وخاصة الفرنسية تنسحب مباشرة، ولم تعد تتحدث عنها المواقع المختصة في سوق التحويلات، ليضاف إلى ذلك التصريحات الأخيرة لنائب رئيس بيتيس التي أكد فيها إن بودبوز لا يزال لاعبا في الفريق وينتظر منه الكثير لكن إن رغب في الرحيل فالفريق سيعمل على إيجاد حل يرضي الطرفين لكن دون التسرع في اتخاذ القرار، وهو ما يرشح لاعب سوشو السابق للبقاء على هذه الوضعية في بيتيس التي يعتبر فيها لاعبا ثانويا بحسب المدرب كيكي سيتين الذي يبقى متهما بالوقوف وراء تراجع بودبوز.

بورقعة –ع

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