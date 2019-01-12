مبولحي يبهر من جديد وبلعمري يتألق مع الشباب :

أجريت أمس الجمعة المرحلة الـ16 من الدوري السعودي الممتاز، حيث لم يتوقف الدوري هناك رغم مشاركة السعودية في كأس آسيا، بالنسبة للقاءات محترفينا فقد شارك الحارس رايس وهاب مبولحي أساسيا في لقاء فريقه الاتفاق ضد نادي الباطن وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه بعد أن انتهى اللقاء سلبيا من دون أهداف، مبولحي وكعادته قدم مستوى مميزا جدا وصد عديد الكرات، جزائري آخر شارك أمس وتألق وهو المدافع جمال بلعمري مع ناديه الشباب، حيث قاد بلعمري فريقه لتحقيق فوز كبير برباعية كاملة تمكن من خلالها من الحفاظ على مركزه الثالث، بلعمري كان محل إشادة كبيرة من أنصار الفريق بعد نهاية اللقاء، حيث قال الكثيرون أنه كان من أحسن لاعبي الفريق إن لم يكن أحسنهم على الإطلاق، ويتمنى بلماضي لو يحافظ لاعبوه على ذات المستويات التي يقدمونها حاليا لأن ذلك سيكون في صالح المنتخب أخيرا وهو المقبل على لعب منافسة قارية بحجم الكان في نهاية الموسم الحالي .

بورقعة –ع

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