موراتا يضع قدماً ونصف خارج أسوار تشيلسي:

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي دليلاً قوياً على رحيل نجمه ألفارو موراتا مهاجم الفريق في الشتاء الجاري حيث تلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن صفوف البلوز بسبب عدم تقدميه مستويات مميزة وفشله في اقناع ماوريسيو ساري مدرب الفريق.

وأكدت الصحف بأن موراتا بات قريباً من الرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج في الشتاء الجاري بعدما تلقى عروضاً عديدة أبرزها من ميلان الإيطالي واشبيلية والعديد من الأندية الأخرى.

وقام ماوريسيو ساري باستبعاد اللاعب من حساباته خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسيل وخرج اللاعب من القائمة التي ستخوض اللقاء في اشارة كبيرة لقرب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق حيث سيشاهد اللاعب المباراة من مدرجات ملعب اللقاء.

كما افادت الصحف بأن موراتا تحت أنظار نادي برشلونة الإسباني خلال الشتاء الجاري حيث تم طرح إسمه عن طريق وكيل أعماله على طاولة البلوغرانا خاصةً عقب رحيل منير الحدادي مهاجم الفريق البديل وانضمامه لصفوف نادي إشبيلية وهو البديل الوحيد لسواريز بقائمة البلوغرانا.