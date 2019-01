موراتا يضع قدماً ونصف خارج أسوار تشيلسي:

epa07258798 Chelsea Alvaro Morata (R) vies for he ball against Southhampton Oriel Romeu (L) during the English Premier League soccer match between Chelsea and Southampton FC at Stamford Bridge in London, Britain, 02 January 2019. EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي دليلاً قوياً على رحيل نجمه ألفارو موراتا مهاجم الفريق في الشتاء الجاري حيث تلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن صفوف البلوز بسبب عدم تقدميه مستويات مميزة وفشله في اقناع ماوريسيو ساري مدرب الفريق. وأكدت الصحف بأن موراتا بات قريباً من الرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج في الشتاء الجاري بعدما تلقى عروضاً عديدة أبرزها من ميلان الإيطالي واشبيلية والعديد من الأندية الأخرى. وقام ماوريسيو ساري باستبعاد اللاعب من حساباته خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسيل وخرج اللاعب من القائمة التي ستخوض اللقاء في اشارة كبيرة لقرب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق حيث سيشاهد اللاعب المباراة من مدرجات ملعب اللقاء. كما افادت الصحف بأن موراتا تحت أنظار نادي برشلونة الإسباني خلال الشتاء الجاري حيث تم طرح إسمه عن طريق وكيل أعماله على طاولة البلوغرانا خاصةً عقب رحيل منير الحدادي مهاجم الفريق البديل وانضمامه لصفوف نادي إشبيلية وهو البديل الوحيد لسواريز بقائمة البلوغرانا.

