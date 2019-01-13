استياء كبير على المصوتين لغير محرز في استفتاء جوائز “الكاف” :

لم يمر موقف بعض الأطراف الرياضية في الجزائر ممن كان لها فرصة منح رأيها والتصويت لجوائز “الكاف” الأخيرة للرياضيين الأفارقة داخل وخارج القارة السمراء، مرور الكرام على الجماهير الجزائرية، خاصة وأن ممثلي الرياضة الجزائرية لم يتوانوا في منح الفرعون الصغير لأصواتهم على حساب ابن جلدتهم رياض محرز، وذلك بدافع النزاهة والموضوعية التين برروا بهما موقفهم في الانتخابـ، فبالرغم من أن أصحاب الآراء حرين فيما يبدونه إلا أن الجماهير الجزائرية شنت هجوما كبيرا عليهم خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة بموقف المدرب جمال بلماضي الذي اعتبروه أكثر من مشرف.

بلماضي الوحيد الذي منح صوته لمحرز في استفتاء أحسن لاعبي القارة

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية المصوتين لمرشحيه لجائزة أحسن لاعب في القارة، الكشف عن نتائج التصويت عرف جدلا واسعا، خاصة أن بعض الجزائريين لم يصوتوا لمحرز وذهبت أصواتهم للاعبين آخرين، لكن الشخص الأهم وهو الناخب الوطني جمال بلماضي صوت لمحرز، حيث اختار بحسب الكاف خمسة لاعبين هم محرز، صلاح، ماني، إيوبي والمغربي بن عطية بالترتيب، يشار إلى أن خانة قائد الخضر كانت خالية، حيث لم يصوت مبولحي (من المفترض أنه قائد) وامتنع عن ذلك.

باقي الجزائريين خذلوا محرز واختاروا صلاح

كما هو معلوم فإن الجزائر ممثلة بأشخاص آخرين في هذا التصويت وليست ممثلة بالناخب الوطني فقط، حيث كشفت الكاف أن نور الدين قريشي عضو اللجنة التقنية في الكاف قد صوت لصلاح أولا وللسنغالي ماني ثانيا أما عبد القادر برجة فصوت لصلاح أولا وماني ثانيا، حتى أنه لم يضع محرز ضمن قائمة أحسن خمسة لاعبين، وحتى وإن اعتبر الكثيرون أن التصويب ضد محرز وصالح لاعبين آخرين خيانة وعدم وطنية فإن أصحاب هذه الأصوات لديهم مبررات وأهمها الموضوعية التي صارت حجة للمعارضة وقول اللا مألوف.

أرقام محرز جيدة فوق أرض الواقع وسيئة في نظر البعض بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها الدولي الجزائري رياض محرز منذ ظهوره في مباريات فريقه الجديد مانشستر سيتي الذي التحق بصفوفه الصيف الماضي مقابل صفقة قياسية بلغت 70 مليون يورو، إلا أن أرقام وإحصائيات اللاعب التي حققها أنصفته أمام الأطراف التي لا ترى بأن ابن الصحراء يستحق التشجيع على ما قدمه في ناديه الجديد السيتيزنس، رغم ما عاناه في بداية مشواره، وما قدمه من أرقام غضت عنها بعض الأطراف النظر.

آخر ظهور لرياض حصل فيه على أعلى علامة مع ناديه

بعدما قاد المهاجم الجزائري في صفوف نادي مانشيستر سيتي محرز مساء الأربعاء الماضي ناديه لتحقيق فوز ساحق على حساب نادي بيرتون ألبيون في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية في المباراة التي انتهت بنتيجة 9 أهداف كاملة ونظيفة، أين سجل مهاجم الخضر هدفا وساهم في هدفين آخرين عن طريق تمريرتين حاسمتين في تلك المباراة، متحصلا على علامة 10/10 حسب موقع هوسكورد المتخصص في الإحصاءات، الموقع الذي حصى حتى عدد التمريرات الناجحة لرياض والتي كانت بنسبة 88 بالمائة.

مهاجم الخضر سجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين في 30 مباراة

بلغ المهاجم الجزائري رياض محرز رصيده من الأهداف مع “السيتيزنس” هذا الموسم 9 أهداف كاملة في 30 مباراة، كما كانت عدد تمريراته الحاسمة التي جاءت منها الأهداف 8 وبالتالي فإنه ساهم بشكل عام في تسجيل فريقه لـ17 هدفا في كل المسابقات التي خاضها الفريق لحد الآن، حيث سجل الدولي الجزائري 5 أهداف في 19 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز، أين لعب 943 دقيقة كاملة، وهدفا وحيدا في دوري رابطة الأبطال من أصل 5 مباريات لعبها أي بمجموع 299 دقيقة، كما سجل آخر في مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي مشاركا في 90 دقيقة، بالإضافة إلى هدفين اثنين في مسابقة كأس رابطة المحترفين التي لعب فيها 278 دقيقة.

لم يسجل فقط في مباريات الدرع الخيرية

لم يسجل اللاعب الجزائري في مباريات الدرع الخيرية التي توّج بها مانشستر سيتي في مستهل الموسم الكروي الحالي على حساب نادي تشيلسي، حيث لعب محرز وقتها 68 دقيقة في أول مباراة بألوان ناديه الجديد مانشيستر سيتي في بطولة رسمية، كما شارك مهاجم الخضر أيضا في ثلاث مباريات في بطولة الكأس الدولية للأبطال بأمريكا في الصيف الماضي ولم يسجل خلالها أي هدف حيث لعب 175 دقيقة في تلك الفترة.

محمد دحوي-ب- ب

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