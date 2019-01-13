بلخيثر في طريقه إلى القادسية السعودية :

كشف موقع فوتبال 365 أن الدولي الجزائري ومدافع نادي النادي الإفريقي التونسي يتجه للالتحاق بالبطولة السعودية من بوابة نادي القادسية الناشط في الدوري السعودي الممتاز خلال الميركاتو الشتوي الحالي وذلك بعد مدة موسمين ونصف قضاها في تونس، بلخيثر سيلتحق بعديد اللاعبين الجزائريين في المملكة وهو الذي يملك أكثر من عرض في الجزائر، حيث يرغب كل من مولودية وهران، شباب قسنطنية وحتى اتحاد العاصمة في التعاقد معه، لكن صاحب 26 سنة يبحث عن تجربة احترافية جديدة وعقد جيد من الناحية المالية.

ب-ب

مرتبط