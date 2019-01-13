بن رحمة يقود فريقه للفوز :

قاد المتألق الجزائري سعيد بن رحمة ناديه برينتفورد لتحقيق فوز مهم في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية ضد نادي ستوك سيتي وبثلاثية مقابل هدف وحيد، بن رحمة شارك أساسيا ولعب 78 دقيقة كان فيها الأحسن على الإطلاق في فريقه، حيث كان وراء الهدف الأول الذي سجله المدافع ضد مرماه، وسجل الهدف الثاني بطريقة جميلة، كما ساهم في عديد الهجمات التي كانت لفريقه، المستوى الذي قدمه لاعب نيس في لقاء أمس وحتى من قبل هو بمثابة رسالة لبلماضي الذي سبق وأن عاينه من قبل في لقاء واحد، مفادها أني أملك الأحقية في التواجد مع المنتخب الوطني ولو كبديل.

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