بوردو يطلب رسميا خدمات بودبوز على شكل إعارة :

دخل نادي بوردو الفرنسي السباق من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي ريال بيتيس الإسباني رياض بودبوز وفق ما جاء به موقع أبي سي دي إشبيلية الذي أكد أن مسؤولي النادي الفرنسي تقدموا بعرض رسمي لإدارة النادي الأندلسي من أجل التعاقد مع لاعب الخضر في الميركاتو الشتوي الحالي على شكل إعارة فقط حتى نهاية الموسم الجاري وهو الطلب الذي يتواجد قيد الدراسة من قبل النادي الأندلسي رغم أنه رفض من قبل العروض التي وصلته من أجل إعارة لاعبه الذي لم يعد يدخل ضمن اهتمامات الطاقم الفني لبيتيس.

سيتكفل بدفع راتبه دون دفع قيمة الإعارة

بحسب ذات الموقع الاسباني المقرب جدا من نادي بيتيس فإن مسؤولي نادي بوردو الفرنسيين في عرضهم، أكدوا تكفلهم بالراتب الشهري الذي يتقاضاه اللاعب حاليا في إسبانيا لكن من دون دفع أية قيمة مقابل الإعارة، وهو العرض الذي يبدو بعيدا جدا عن تطلعات النادي الإسباني الذي يرغب في بيع عقد اللاعب بشكل نهائي وسبق له أن حدد قيمة بودبوز بـ14 مليون أورو كاملة.

نيس ينسحب نهائيا من صفقته

بدخول نادي بوردو السباق لضم بودبوز، كشفت جريدة ليكيب الفرنسية أمس أن نادي نيس والذي يعتبر أول نادي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع رياض، قد تراجع نهائيا وذلك بعدما عجز الرئيس السابق للفريق في تلقي مؤشرات من مسؤولي نادي بيتيس للتفاوض حول كيفية انتقال اللاعب ولم يمنح أي تسريح من مالكي النادي لبعث المفاوضات بشكل رسمي وهو ما جعله يقرر الانسحاب رغم إصرار المدرب بارتريك فييرا على التعاقد معه وهو الذي يرى فيه الحل المناسب لوسط ميدانه الذي عانى كثيرا في النصف الأول من الموسم.

بودبوز لم يطلب الرحيل حتى الآن

يبقى بودبوز الرقم الصعب في كل ما يقال حول مستقبله وهو الذي لم يواصل التزام الصمت وعدم إبداء أي موقف بخصوص مستقبله، فبحسب الإعلام الإسباني فاللاعب لم يطلب من إدارة الفريق تسريحه وتسهيل خروجه من بيتيس نحو واحد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه وهو يعلق الآمال على مدربه الذي ربما يغير رأيه ويلتفت إليه من جديد، فبودبوز يرغب في البقاء مع النادي لأطوال فترة ممكنة وعلى الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

ب-بكوش

مرتبط