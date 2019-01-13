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ديبالا يتفادى القتل بسبب ميسي ورونالدو :

13 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 69 زيارة

تهرب باولو ديبالا، نجم جوفنتوس الإيطالي، بطريقة ساخرة من تحديد من الأفضل بين زميليه في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو الذي انضم لليوفي مطلع الموسم الجاري.

وصرح ديبالا، عبر برنامج “تيليفوت” الفرنسي: “إذا قلت إن أحدهما أفضل من الآخر، ستقتلني الصحف في أقرب فرصة، لذا سأؤكد دائما أنهما على نفس المستوى”.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني عبر قناة (تي إف 1): “ندرك جميعا أهمية كريستيانو لجوفنتوس سواء في المباريات أو التدريبات”.

وأشاد ديبالا بالنجم البرتغالي رونالدو، مضيفا أنه يعتبره مثل أعلى وقدوة للشباب.

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