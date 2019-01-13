ران يعتزم تمديد عقد زفان :

كشف موقع بيت فوتبال كلوب الفرنسي أمس أن إدارة نادي ران تريد تمديد عقد لاعبها الجزائري مهدي زفان، ويأتي هذا بطلب من المدرب الجديد الذي يبدو أنه قد اقتنع بمردود الدولي الجزائري خاصة في اللقاءات الماضية والتي أشركه فيها كأساسي، ويأتي خبر تمديد عقد زفان كخبر رائع جدا للجزائري الذي عاش أياما سوداء طيلة فترة تواجده في ران، وكان زفان قد انتقل لناديه الحالي قادما من ليون في صيف عام 2015 وحينها وقع على عقد لأربع سنوات ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن تواجد زفان في ران قد يمتد، يشار إلى أن تمديد عقد زفان قد يكون فقط لأجل بيعه لاحقا لأن إدارة ران لا تريد رحيل اللاعب مجانا نهاية الموسم.

بورقعة- ب

مرتبط