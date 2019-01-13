غزال يعود لدكة البدلاء ونتائج ليستر السلبية تتواصل :

يبدو أن الفوز على حساب مان سيتي لم يكن محفزا بل مثبطا لمعنويات لاعبي ليستر سيتي، حيث تواصلت نتائجهم السلبية وانقادوا لهزيمة جديدة على أرضهم ضد ساوثمبتون بهدفين من دون رد، من جانب ليستر سيتي قرر المدرب بويال إبقاء لاعبه الجزائري رشيد غزال على الدكة رغم مستواه الرائع في لقاء الكأس الماضي، غزال شارك بديلا في الدقيقة الـ77 حين كان فريقه متأخرا بهدفين مقابل هدف ولم يغير من مصير اللقاء شيئا والذي انتهى بنفس النتيجة.

بورقعة- ب

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