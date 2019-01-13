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فيغولي يتعادل وديا ضد لابيزيغ :

13 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 54 زيارة

أجرى نادي غلطة سراي أمس السبت لقاء وديا تحضيرا لمرحلة العودة من الدوري التركي جمعه بنادي لايبزيغ الألماني، اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة وعرف مشاركة لاعب الخضر سفيان فيغولي أساسيا، والذي لعب حتى الدقيقة الـ72 وقدم مستوى طيب للغاية، فيغولي وبمشاركته أساسيا في لقاء تحضيري مهم مثل لقاء لايبزيغ يكون قد أكد بقاءه ليس هذا فقط بل ظهوره أساسيا بشكل دائم في النصف الثاني من الموسم لأنه يحوز ثقة المدرب فاتيح تيريم إلا في حال تراجع مستواه بشك كبير وقرر المدرب إبعاده .
بورقعة- ب

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