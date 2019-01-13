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قديورة يظهر بوجه شاحب ونوتنغهام يسقط بثنائية :

13 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 69 زيارة

انقاد نادي نوتنغهام فوريست لهزيمة قاسية ضد نادي ريدينغ بهدفين من دون رد، رفقاء قديورة قدموا شوطا أول جيدا رغم تأخرهم في النتيجة قبل أن ينهاروا في الشوط الثاني ويفسحوا المجال لريدينغ من أجل السيطرة على اللقاء، حيث استغل أصحاب الأرض النقص العددي الذي عانى من نوتنغهام بعد طرد الحكم للاعبين قبل حلول الدقيقة الـ63، قديورة حاولوا الاجتهاد وتقديم مستوى طيب لكنه استسلم للسيطرة الكبيرة للخصوم، حيث لعب 84 دقيقة قبل أن يقرر المدرب سحبه ويزج بمدافع من أجل الحفاظ على النتيجة وقتها .
بورقعة- ب

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